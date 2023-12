Calciomercato Juventus, botto di Capodanno: offerta ridicola per Vlahovic

Calciomercato Juventus, l’offerta arriva direttamente dall’estero ma non sembra convincere la dirigenza: i dettagli dell’operazione.

Dopo una prestazione deludente contro il West Ham giovedì sera, l’Arsenal sembra deciso a colmare il vuoto davanti al gol intensificando il suo interesse per un nuovo attaccante durante la finestra di trasferimento di gennaio come scrivono, anche, da ‘Express’.

Mentre il nome di Dusan Vlahovic è tornato in auge, il capo dei trasferimenti degli Gunners, Edu, sembra riluttante a sborsare più di 35 milioni di sterline per l’attaccante della Juventus. L’Arsenal ha mostrato un interesse a lungo termine per Dusan Vlahovic, collegandosi al talentuoso attaccante quando ancora militava nella Fiorentina. Tuttavia, nel gennaio 2022, Vlahovic ha firmato un accordo con la Juventus, diventando una parte essenziale della squadra italiana con 78 presenze finora. Nonostante questo, sembra che gli Gunners siano pronti a tentare nuovamente la sorte per assicurarsi i servigi del giovane attaccante.

35 milioni di sterline per Vlahovic: offerta dall’Arsenal

Nonostante l’entusiasmo di Mikel Arteta nel voler aggiungere Vlahovic alla sua squadra, sorge una differenza di valutazione significativa tra i due club. Mentre la Juventus valuta l’attaccante a oltre 52 milioni di sterline, Edu e l’Arsenal sono riluttanti a superare i 35 milioni di sterline per assicurarsi i suoi servizi. Questa discrepanza potrebbe complicare il processo di trattativa e mettere in dubbio la possibilità di vedere Vlahovic indossare la maglia dell’Arsenal.

L’Arsenal sembra deciso a rafforzare la sua linea d’attacco, con Dusan Vlahovic al centro dei loro piani. Tuttavia, la divergenza nelle valutazioni finanziarie potrebbe complicare la conclusione di un accordo. Resta da vedere se Edu e la dirigenza degli Gunners saranno disposti a fare concessioni o se cercheranno alternative per colmare il vuoto nel reparto offensivo. La finestra di trasferimento di gennaio sarà certamente un periodo cruciale per l’Arsenal mentre cercano di migliorare le loro prospettive in attacco e risollevarsi dalle recenti delusioni sul campo.