Dall’Inter alla Juventus: Giuntoli ha vinto ancora una volta

Calciomercato Juventus, così i bianconeri anticipano i nerazzurri. Ecco cosa sta succedendo, i dettagli dell’operazione.

La Juventus ha fatto un decisivo scatto per assicurarsi le prestazioni del difensore portoghese Tiago Djalo già nel mercato invernale, superando l’Inter nella corsa per il talentuoso giocatore. Il Derby d’Italia di mercato ha un vincitore.

Nonostante l’interesse a lungo termine dell’Inter per Djalo, sembra che i nerazzurri non siano intenzionati a rilanciare per il difensore portoghese. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, l’Inter non presenterà alcuna controproposta per Djalo, aprendo così la strada per la Juventus a chiudere rapidamente l’affare.

Aperta la strada per Djalo: superata la concorrenza dell’Inter

L’Inter aveva precedentemente trovato un’intesa con il difensore di 23 anni per un trasferimento a parametro zero a giugno, con un contratto pluriennale e un ingaggio tra i 2 e i 2,5 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, la situazione è cambiata, e la Juventus sembra ora pronta a sfruttare questa opportunità nel mercato invernale. La proposta della Juventus coinvolge un indennizzo di 3-4 milioni di euro, inclusi i bonus, versati al Lille per assicurarsi i servizi di Djalo. Recentemente, i contatti tra la Juventus e il club francese sono stati positivi, con il Lille che mostra interesse a cedere il giovane difensore ora, evitando di perderlo a parametro zero alla fine della stagione.

Tiago Djalo, classe 2000, si è dichiarato aperto a trattare con la Juventus, e in caso di un trasferimento a Torino, si aspetta un ingaggio più corposo di circa 3 milioni all’anno. La Juventus, attualmente in lotta per rafforzare la propria difesa, potrebbe beneficiare notevolmente dall’arrivo di Djalo, specialmente considerando la possibile partenza di Alex Sandro alla fine della stagione. Con i negoziati in corso tra la dirigenza bianconera e il Lille, i prossimi giorni saranno cruciali per chiudere la trattativa e ufficializzare il trasferimento di Tiago Djalo alla Juventus. La squadra di Allegri cerca di anticipare la concorrenza e rinforzare la propria rosa per le sfide future.