Juventus in chiaro in diretta tv: ecco dove vedere il big match

Ecco come vedere la Juventus in chiaro in tv, tutto quello che c’è da sapere: i dettagli della partita.

Come riportato anche dal sito ufficiale della Juventus, il calcio femminile italiano inizia il nuovo anno con un evento di prestigio: la finale della Supercoppa Italiana Femminile, che vede contrapposte la Roma e la Juventus Women.

Oltre ad essere il primo capitolo calcistico del 2024 per entrambe le squadre, questo match è anche l’ennesimo capitolo di una rivalità che ha animato il panorama sportivo femminile negli ultimi anni. Il fischio d’inizio di questa emozionante sfida è fissato per domenica 7 gennaio 2024, alle ore 15:15, presso lo Stadio Zini di Cremona.

Juventus Women in chiaro in diretta tv

La Supercoppa Italiana Femminile rappresenta un trofeo ambito, e le due squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare il primo trofeo della stagione e stabilire fin da subito la propria supremazia nel calcio femminile italiano. La Juventus Women arriva a questa sfida con il desiderio di confermare la propria leadership nel panorama calcistico femminile italiano. La squadra bianconera, reduce da prestazioni di alto livello e successi significativi, è pronta a difendere il proprio titolo di campione d’Italia e aggiungere la Supercoppa Italiana Femminile al proprio palmarès.

Questo il comunicato ufficiale sul sito della Juventus: “Roma e Juventus Women si giocano il primo trofeo della stagione. La prima gara del 2024, per bianconere e giallorosse, oltre a essere l’ennesimo capitolo di una sfida infinita, assegna la Supercoppa Italiana Femminile. Il fischio d’inizio del match è fissato per domencia, 7 gennaio 2023, alle ore 15:15. Si gioca allo Stadio Zini di Cremona. La finale della Supercoppa Italiana Femminle tra Juventus Women e Roma sarà trasmessa gratis, in chiaro, in diretta su Rai 2“.