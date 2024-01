Nuovo affare Juventus-Psg: la condizione che sblocca tutto

Calciomercato Juventus, un operazione che, adesso, potrebbe sbloccare tutto. Ecco cosa sta succedendo, i dettagli.

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino il difensore del Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele, in vista della finestra di mercato invernale.

La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione anche della Juventus, mentre il PSG è aperto a una possibile partenza, a condizione di trovare una valida sostituzione. Il Bayern Monaco, club notoriamente attivo sul mercato, sta cercando di rafforzare la propria difesa e ha individuato in Nordi Mukiele il giocatore ideale per questa operazione. La Juventus è stata informata dell’interesse bavarese, e ora entrambi i club monitorano da vicino lo sviluppo della situazione.

Bayern su Mukiele: lo vuole subito ma c’è anche la Juve

La prospettiva di un trasferimento di Mukiele dal PSG al Bayern Monaco ha sollevato diverse domande, poiché il Paris Saint-Germain potrebbe essere disposto a concedere la partenza del difensore francese a patto di poter trovare un degno sostituto. La priorità del PSG, al momento, è rinforzare la propria linea difensiva dopo l’infortunio di Milan Skriniar, aprendo così la possibilità di un’uscita di Mukiele. La Juventus, anch’essa informata sull’interesse del Bayern Monaco, potrebbe valutare l’opportunità di inserirsi nella trattativa per assicurarsi le prestazioni di Mukiele, considerato il suo profilo versatile e la capacità di adattarsi a diversi ruoli in difesa.

Il prossimo periodo di mercato si annuncia dunque cruciale per le trattative legate a Nordi Mukiele, con il Bayern Monaco e la Juventus pronte a entrare in gioco. Nel frattempo, il PSG lavora per individuare un difensore centrale in grado di sostituire l’infortunato Skriniar, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio solido nella retroguardia. Il futuro di Mukiele resta avvolto nell’incertezza, ma le prossime settimane promettono di essere decisive per definire il suo destino in questa finestra di mercato invernale.