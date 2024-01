Un regalo nella calza: colpaccio Juventus, definizione lampo

Calciomercato Juventus, definizione lampo. Ecco il regalo nella calza dei bianconeri: tutti i dettagli dell’operazione.

La Juventus si appresta a intensificare gli sforzi per concludere l’acquisizione di Tiago Djaló tra la partita odierna e quella di giovedì contro il Frosinone.

Secondo quanto riportato nelle ultime indiscrezioni, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, insieme a Manna, è riuscito a portare avanti notevolmente la trattativa nei giorni scorsi, raggiungendo un accordo con il Lille sulla base di un trasferimento valutato tra i 2 e i 3 milioni di euro, a cui si aggiungono i bonus.

Djaló ci siamo: la Juventus è pronta a concludere l’affare

Il focus ora si sposta sul contratto di Tiago Djaló, con i dirigenti bianconeri che proseguono i contatti con l’entourage del calciatore per definire gli ultimi dettagli. La Juventus è determinata a trovare un accordo che sia favorevole sia al club che al giocatore, cercando di garantire un futuro prospero per entrambe le parti. Dopo la trasferta contro la Salernitana, i dirigenti bianconeri hanno programmato un summit cruciale per finalizzare l’affare. Questo incontro strategico potrebbe rappresentare il passo decisivo verso l’ufficializzazione del trasferimento di Djaló alla Juventus, consolidando così la difesa della squadra di Massimiliano Allegri.

L’accelerazione nella trattativa riflette l’urgenza della Juventus nel rinforzare la propria rosa durante la finestra di mercato attuale. Tiago Djaló, giovane difensore portoghese con esperienze di alto livello in Ligue 1 con il Lille, rappresenta una prospettiva promettente per il futuro della difesa bianconera. Il coinvolgimento di Giuntoli e Manna sottolinea l’impegno e la professionalità della Juventus nel portare a termine questo affare. L’entusiasmo tra i tifosi cresce man mano che l’attesa per l’ufficializzazione della trattativa si fa sempre più intensa, nella speranza che Djaló possa presto indossare la maglia bianconera e contribuire al successo della squadra in questa stagione e oltre.