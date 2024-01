Il Bayern Monaco paga la Juventus: colpo alla de Ligt

Adesso la situazione potrebbe volgersi al termine e anche a favore della Juventus: i dettagli dell’operazione.

Nel sempre mutevole scenario del calciomercato, emergono interessanti sviluppi riguardo alla Juventus e alla loro quota sulla rivendita, mentre contemporaneamente si delineano possibili nuovi scenari per il giovane talento difensivo, Radu Drăgușin.

Le ultime indiscrezioni, riportate dal noto giornalista ‘Fabrizio Romano’, rivelano che la Vecchia Signora possiede il 20% sulla rivendita di alcuni giocatori, aggiungendo un elemento intrigante al già acceso dibattito sul mercato. Secondo le indiscrezioni, la Juventus ha inserito una clausola particolare nei contratti di alcuni giocatori, confermando che il club bianconero avrà diritto al 20% del ricavato in caso di successiva cessione. Questa strategia potrebbe rivelarsi fondamentale per il bilancio della Juventus, consentendo al club di beneficiare finanziariamente dal successo dei propri ex giocatori su altri palcoscenici calcistici. Il giocatore in questione ha interessato la big tedesca, il Bayern Monaco.

Dragusin piace al Bayern ma anche al Tottenham

Si intensificano le voci su un possibile trasferimento di Radu Drăgușin, giovane difensore di attualmente in forza al Genoa CFC. Il Bayern Monaco sembra essere interessato al talentuoso difensore rumeno, con il club bavarese che valuta la possibilità di aggiungere il giovane giocatore alla propria rosa. Tuttavia, la concorrenza non si ferma qui, poiché anche il Tottenham Hotspur sembra essersi unito alla corsa per Drăgușin. Il club londinese, guidato dal proprio manager, sembra vedere nel difensore una potenziale aggiunta di valore alla propria squadra.

In un contesto in continua evoluzione, dove le trattative e gli interessi dei club cambiano rapidamente, la Juventus sembra posizionarsi strategicamente con la clausola del 20% sulla rivendita. Nel frattempo, Radu Drăgușin potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato invernale, con Bayern Monaco e Tottenham Hotspur pronti a sfidarsi per assicurarsi i suoi servigi. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative e se la Juventus riuscirà a massimizzare i benefici dalla sua clausola sulla rivendita.