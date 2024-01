Juventus, le ultime sul condiziono di Rabiot e Chiesa: Alex Sandro recuperato

Le ultime novità suelle condizioni dei due giocatori bianconeri, i dettagli della situazione. Ecco come stanno.

Il cammino della Juventus in questo momento cruciale della stagione potrebbe essere ostacolato da alcuni inconvenienti fisici che coinvolgono alcuni giocatori chiave. Secondo quanto riportato dal noto ‘Romeo Agresti’, Adrien Rabiot sarà costretto a riposo a causa di un sovraccarico alla coscia destra, mentre ci sono incertezze riguardo la disponibilità di Federico Chiesa e Cambiaso per l’incontro con il Frosinone. Tuttavia, buone notizie arrivano con il recupero di Alex Sandro.

‘Romeo Agresti’ con un tweet ha rivelato che Adrien Rabiot sarà costretto a uno stop temporaneo a causa di un sovraccarico alla coscia destra. Questo problema fisico costringerà il centrocampista francese a rimanere fuori dall’incontro con il Frosinone, rappresentando una potenziale perdita per la squadra di Allegri. A dispetto delle notizie meno positive, Romeo Agresti riporta che il difensore brasiliano Alex Sandro è completamente recuperato e a disposizione di Allegri. Il suo ritorno potrebbe rappresentare una boccata d’aria fresca per la squadra, offrendo ulteriori opzioni tattiche e difensive. Per quanto riguarda Federico Chiesa, Agresti riporta che il giocatore ha lavorato a parte e presenta un ginocchio sgonfio. La sua presenza nella prossima partita contro il Frosinone sarà oggetto di valutazione e la sua disponibilità potrebbe essere una risorsa cruciale per la Juventus in vista del match.