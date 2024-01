Calciomercato Juventus, caccia al nuovo Pogba: testa a testa con il Napoli

La Juventus prosegue il testa a testa col Napoli per il centrocampista: scatto degli azzurri

Il calciomercato invernale prosegue incessantemente e nelle ultime ore diverse squadre di Serie A si sono mosse, sia in entrata che in uscita.

Anche la Juventus sta cercando di sfruttare al meglio questa finestra per regalare rinforzi di spessore ad Allegri. Quasi sicuramente arriverà un centrocampista, ma intanto sta per arrivare un difensore. Si tratta di Tiago Djalò, portoghese ex Milan, pronto a tornare in Italia. Intanto, però, uno dei centrocampisti nella lista di Cristiano Giuntoli sta diventando un obiettivo concreto del Napoli.

Juventus, il Napoli accelera per Manu Konè: sprint per gennaio

Da mesi ormai la Juventus è sulle tracce del centrocampista del Borussia Monchengaldbach Manu Koné. In questi mesi di avvicinamento al mercato invernale i bianconeri lo hanno tenuto d’occhio ma adesso la concorrenza è decisamente aumentata.

Come riportato da Sky Sport nelle ultime ore, adesso anche il Napoli sarebbe in pressing su Koné. Gli azzurri sono in crisi profonda e devono necessariamente trovare una svolta dal mercato per raddrizzare una stagione fino a questo momento disastrosa che li vede momentaneamente a -20 dall’Inter capolista. Dopo la cessione di Elmas al Lipsia, la priorità del Napoli è un rinforzo a centrocampo. Il nome più caldo resta quello di Lazar Samardzic ma Manu Koné potrebbe prendere quota nei prossimi giorni. La Juventus vorrebbe aspettare giugno ma il Napoli sembra pronto a fare uno sforzo già a gennaio anche per anticipare la concorrenza. Il classe 2001 francese ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, una cifra alta che la Juventus non sembra intenzionata a sborsare in questo mese di gennaio.