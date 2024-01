Calciomercato Juventus, pranzo galeotto: bomber nel menu

Pranzo di calciomercato per la Juventus: un attaccante bianconero è in uscita e la corsa è aperta

Il calciomercato invernale si è aperto già con diversi colpi interessanti in Serie A: da Buchanan all’Inter a Terracciano al Milan e Huijsen alla Roma.

La Juventus non si è ancora mossa in entrata ma sta per concludere il primo colpo, quello di Tiago Djalò, difensore portoghese ex Milan che si appresta a tornare in Italia. Numericamente rimpiazzerà Dean Huijsen che è andato in prestito secco alla Roma. In realtà però per Djalò la Juve sborserà circa 7 milioni di euro, a testimonianza della volontà di rinforzare concretamente la rosa. In chiave uscite, però, ci saranno anche altri movimenti e uno dei prossimi a uscire già in questa sessione di mercato è Moise Kean.

Juventus, Moise Kean in uscita: il Monza incontra Giuntoli, la Fiorentina si inserisce

La Juventus è intenzionata a far uscire Moise Kean in prestito durante questa sessione invernale di calciomercato e diverse squadre di Serie A si sono candidate per l’attaccante bianconero.

Come riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi la Juventus ha avuto un incontro col Monza, primo club candidato all’acquisto di Kean. Adriano Galliani ha avuto un pranzo con Cristiano Giuntoli proprio per parlare dell’attaccante italiano e i dialoghi sono attivi. Il club brianzolo, però, non è l’unico in corsa per l’ex Everton e Paris Saint-Germain. Tra le candidate a Kean ci sarebbe anche la Fiorentina che è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo le difficoltà realizzative degli ultimi tempi. Nzola non sta rendendo come ci si aspettava, Beltran ha dato qualche segnale positivo ma non abbastanza per trascinare un club ambizioso come la Viola. Moise Kean potrebbe essere il nome giusto per Vincenzo Italiano ma il Monza sembra intenzionato a fare sul serio.