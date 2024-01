Rivoluzione totale, così Gravina cambia la Serie A

Adesso si va verso la rivoluzione totale. Ecco, il possibile piano che ha in mente Gravina: tutti i dettagli della situazione.

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, sta portando avanti una proposta audace che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico italiano. La sua volontà è quella di ridurre in modo significativo il numero delle squadre partecipanti ai campionati professionistici, con l’obiettivo di rinnovare e migliorare la competitività delle competizioni.

Le proposte in questione prevedono una riduzione da 20 a 18 squadre per la Serie A, la massima serie del calcio italiano, così come per la Serie B. Inoltre, la Serie C, la terza divisione, subirebbe un taglio ancora più drastico, passando da 60 a soli 18 club partecipanti.

Da 20 a 18 squadre: così cambia la Serie A

Come descritto nell’indiscrezione di ‘Criscitiello’ di ‘Sportitalia’, questa iniziativa potrebbe creare reazioni contrastanti all’interno del panorama calcistico italiano. Alcuni dei club più importanti e consolidati sembrano favorevoli a questa riforma, vedendola come un modo per aumentare la competitività del campionato e migliorare la qualità del calcio italiano nel suo complesso. D’altra parte, le squadre medio-piccole si oppongono fortemente a questa proposta, temendo che la riduzione del numero di partecipanti possa escluderle dal panorama calcistico professionistico e danneggiare la loro sostenibilità economica.

Le prime consultazioni hanno evidenziato queste divergenze, creando una netta divisione tra i sostenitori e gli oppositori della proposta di Gravina. La discussione sulle possibili riforme sarà sicuramente intensa nei prossimi mesi, coinvolgendo tutte le parti interessate nel calcio italiano. La situazione è in evoluzione e sarà interessante seguire gli sviluppi di questa potenziale rivoluzione nel calcio italiano.