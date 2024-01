Addio Juventus, Vlahovic all’Arsenal: qualcuno ha già deciso

Il nome di Dusan Vlahovic torna di moda per la big inglese dopo l’esaltazione dei tifosi: allarme Juventus

Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus. Dopo un periodo molto complicato, contraddistinto dalla pubalgia, il serbo è riuscito a salire in cattedra e soprattutto nelle ultime gare è risultato spesso decisivo.

Gol vittoria a Frosinone, gol vittoria a Salerno, entrambi con due stacchi violenti di testa che fotografano forse la sua abilità principale e che lo rende un attaccante letale in area di rigore. Di recente il suo nome era stato accostato alla Premier League, in particolare all’Arsenal. L’esultanza di Vlahovic dopo il gol contro la Salernitana sotto la curva bianconera ha scatenato l’eccitazione dei tifosi dei Gunners, molti dei quali sperano ancora che il classe 2000 possa approdare a Londra.

Juventus, i tifosi dell’Arsenal chiamano Dusan Vlahovic

Diversi i commenti dei tifosi dell’Arsenal dopo il grande gol di Vlahovic che ha riacceso l’entusiasmo e la speranza di vederlo con la maglia dei Gunners.

“E’ proprio quello di cui l’Arsenal ha bisogno”, ha commentato un tifoso del club londinese. Dopo il grande impatto dell’anno scorso, quest’anno Gabriel Jesus non sta rendendo come ci si aspettava: appena 3 gol in 15 presenze in Premier League. Per provare a tenere il passo del Manchester City e naturalmente di Liverpool e Aston Villa, rispettivamente prima e seconda, la squadra di Arteta avrebbe bisogno di un attaccante da numeri alti e chissà che le speranze dei tifosi non portino a un nuovo assalto da parte dell’Arsenal.

A gennaio non c’è alcuna possibilità che la Juventus possa aprire a un trasferimento del serbo, soprattutto alla luce della posizione di classifica dei bianconeri che sono in piena corsa scudetto e si apprestano a iniziare il girone di ritorno. A giugno, però, la situazione potrebbe cambiare: Vlahovic ha un contratto fino al 2026 e l’Arsenal potrebbe bussare alla porta della Juve per portare il centravanti a Londra. Il Daily Star sottolinea la voglia dei tifosi dei Gunners di vedere Vlahovic in rosa, adesso toccherà al club londinese fare la sua mossa.