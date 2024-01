“Daremo tutto fino alla fine”: messaggio Scudetto di Vlahovic

Messaggio scudetto di Dusan Vlahovic: l’intervista post-partita del bomber della Juventus dopo il gol vittoria contro la Salernitana

Vittoria pesante della Juventus che conquista tre punti all’Arechi contro la Salernitana grazie allo splendido colpo di testa di Dusan Vlahovic nei minuti di recupero.

Gol decisivo come a Frosinone, così è stata introdotta l’intervista post-partita a Dusan Vlahovic che ha risposto così: “Secondo me questa vittoria pesa tantissimo, abbiamo dato veramente tutto. Penso che abbiamo meritato di vincere ma faccio i complimenti alla Salernitana che ha fatto una grande partita. Mando loro un grande in bocca al lupo per il futuro. Non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine, vedremo cosa succederà ma di sicuro non molleremo”.

Juventus, Vlahovic: “Non molliamo mai, vogliamo entrare in Champions, per lo scudetto vediamo”

Il centravanti serbo ha proseguito anche sulla fatidica domanda scudetto: “Ci sono ancora 19 partite da giocare, è ancora molto lunga. Il nostro obiettivo è entrare in Champions League, andiamo di partita in partita poi vediamo”.

Sul suo momento Vlahovic ha risposto: “Ho sempre lavorato tantissimo e il lavoro sicuramente ripagherà. Sono molto contento per questi gol, non avrei potuto realizzarli senza la società, i miei compagni e il mister e naturalmente i tifosi, ringrazio tutti per l’aiuto. Spero di segnare ancora tantissimi gol e di aiutare la squadra a vincere. Che 2024 sarà? Lavoro giorno per giorno, non mi piace andare troppo in futuro. Mi occupo solo delle cose su cui posso incidere. Sto lavorando duramente tutti i giorni per far avverare tutti i miei sogni. L’importante è dare tutto per la squadra. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti quest’oggi nonostante il tempo avverso, ci sono sempre ogni partita. Non posso far altro che ringraziarli. Partita per partita stiamo dimostrando di essere una grande squadra”.