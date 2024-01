Juventus, sfuma il colpo da 20 milioni: vola al Bayern Monaco

Sfuma il difensore francese per la Juventus: inserimento del Bayern Monaco che offre 20 milioni di euro

Il mercato di gennaio sta offrendo già diversi colpi di scena, non solo in Serie A ma anche all’estero.

Uno dei nomi più caldi del momento è quello dell’ex Juventus Radu Dragusin, ormai ad un passo dal trasferimento in Premier League, al Tottenham. In chiave Juventus, invece, si attende la fumata bianca per Tiago Djalò, difensore portoghese che sta per fare ritorno in Serie A dopo la breve parentesi al Milan. Un difensore che alzerà notevolmente il livello del reparto a disposizione di Massimiliano Allegri che già nel girone d’andata ha chiuso come seconda miglior difesa (12 gol subiti), alle spalle solo dell’Inter (9). Intanto, però, c’è un altro difensore che piace alla dirigenza bianconera ma che sembra finito nel mirino del Bayern Monaco.

Juventus, sfuma Mukiele del Psg: il Bayern Monaco offre 20 milioni

Come riportato dal giornalista Fabrice Hawkins sul proprio profilo X, il Bayern Monaco avrebbe offerto 20 milioni di euro per Nordi Mukiele, difensore francese del Paris Saint-Germain.

La posizione del Psg, però, è piuttosto chiara: Mukiele non partirà se non arriverà il sostituto. Dopo l’infortunio di Milan Skriniar (sottoposto a intervento chirurgico per problema alla caviglia), la situazione in difesa per i parigini si è complicata e difficilmente arriverà una cessione senza un’entrata.

❗️ Le Bayern a envoyé une offre légèrement supérieure à 20M€ pour Nordi Mukiele 🔹La position de Paris est claire : pas de vente s’il n’ est pas remplacé 🔹Le PSG n’est pas fermé à un départ. Le club cherche activement un défenseur central et regarde les opportunités au milieu pic.twitter.com/uQZxXZl1Zi — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 7, 2024

Il Paris Saint-Germain sta cercando un difensore di spessore per rinforzare il reparto e questo favorirebbe l’inserimento del Bayern Monaco per Nordi Mukiele che in questo momento, anche alla luce dell’operazione Djalò, è in netto vantaggio sulla Juventus.