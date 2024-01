Juventus-Frosinone, comunicato UFFICIALE Aia: ecco cosa cambia

Juventus-Frosinone, arrivato il comunicato ufficiale. Ecco cosa cambia nella partita di Coppa Italia prevista per domani sera.

In una comunicazione che ha destato sorpresa nel panorama calcistico italiano, l’assistente arbitrale Alessio Tolfo, originariamente designato per la partita di Coppa Italia tra la Juventus e il Frosinone, è stato sostituito da Giovanni Baccini. La gara, che rappresenta i Quarti di finale della Coppa Italia A nella stagione 2023/24, si terrà giovedì 11 gennaio alle ore 21:00.

La decisione di sostituire Tolfo con Baccini è stata presa dalla commissione arbitrale con tanto di comunicato ufficiale sul sito dell’AIA.

Cambia l’assistente arbitrale per Juve-Frosinone

La terna arbitrale per la partita sarà guidata da Sacchi, coadiuvato ora da Giovanni Baccini e Salvatore Palermo come assistenti, con Luca Tremolada nel ruolo di quarto uomo. La tecnologia VAR sarà gestita da La Penna, con Aureliano come assistente VAR.

La partita tra la Juventus e il Frosinone sarà dunque osservata con particolare attenzione, non solo per le azioni sul campo, ma anche per la gestione arbitrale. I tifosi, ora informati della sostituzione di Tolfo con Baccini, saranno certamente in trepidante attesa per vedere come si svilupperà questa sfida di Coppa Italia, prevista per domani sera alle ore 21.00.