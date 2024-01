Che fuoco lady Rugani: tra shooting e workout c’è da perdere la testa

Rugani è uno dei calciatori più invidiati di tutti i tempi: la sua dolce metà è tornata a fare “vittime” sui social network.

Irresistibile? No, troppo scontato. Magnetica? Forse, ma non ci siamo ancora. Ipnotica? Sì, ma le rende giustizia fino ad un certo punto. La verità è che non esiste aggettivo in grado di “misurare” il suo fascino, assolutamente incontenibile, che miete ogni giorno migliaia e migliaia di ignare “vittime” sui social network.

Michela Persico, che nel caso qualcuno non ne fosse a conoscenza è la futura sposa di Daniele Rugani, dal quale ha già avuto un bimbo, è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più in vista del pianeta calcio. Di wag italiane famose ce ne sono a bizzeffe, è vero, ma lei è universalmente riconosciuta come una delle più affascinanti. Vuoi perché, in maniera indiscutibilmente oggettiva, è bella da morire, vuoi perché alle doti di cui le ha fatto dono Madre Natura abbina una competenza incredibile in materia di calcio, sta di fatto che fa girare la testa a tutti. Ma proprio a tutti, nessuno escluso.

La splendida Michela, che lo scorso anno ha addirittura debuttato nel mondo del cinema – ha partecipato al film InFiniti, ora in gara per il David di Donatello – è estremamente versatile ed è questo, probabilmente, a piacere così tanto ai fan.

Beato Rugani: Michela Persico incanta il web

Un giorno è una vamp mozzafiato che calca il red carpet facendo sfoggio delle sue curve strabilianti. Quello dopo è una mamma, attenta e premurosa, che condivide con i follower le gioie della maternità. Quello dopo ancora è una modella che se la spassa sul set, proprio come qualche ora fa.

La Persico è tornata davanti all’obiettivo proprio qualche ora fa, mentre il giorno prima sudava in palestra per smaltire una volta per tutte i bagordi delle feste natalizie. E in quel frangente ci ha regalato un video boomerang delizioso, nel quale esibisce un fisico longilineo e impeccabilmente curato. In quale versione la preferite voi?