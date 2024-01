Michela Persico da delirio: il workout festaiolo fa piovere like

Michela Persico saluta le feste regalando ai follower una prospettiva da sballo: come lei nessuna mai, è incantevole.

Futura moglie e donna in carriera, mamma, influencer e, all’occorrenza, vamp. È tutto questo e anche molto di più Michela Persico, che oltre ad essere una delle wag bianconere più amate di tutti i tempi è anche un personaggio particolarmente noto sui social network.

Lei, dolce metà di Daniele Rugani, è brillante in tutti i sensi. È spontanea e divertente, irriverente ed ingegnosa. Il suo profilo Instagram non è quello della classica donna bellissima ed intoccabile, ma quello di una ragazza della porta accanto che unisce ad un fascino senza confini anche una personalità esplosiva. Ed è per questo che piace così tanto e che, ogni volta che batte un colpo sui social, la pioggia di like è praticamente assicurata.

Nel caso dell’ultimo post lo è stata di sicuro, visto e considerato che la splendida Michela, da sempre appassionata di calcio, ha fatto sognare i suoi numerosissimi follower a occhi aperti. Lo ha fatto involontariamente, stavolta, nel senso che tutto sommato la storia che ha pubblicato potrebbe sembrare semplicissima. E invece, è un vero e proprio concentrato di sex appeal.

Michela Persico, panettone sia: un peccato di gola meritatissimo

Durante le festività natalizie, la Persico ha ammesso di avere un vero e proprio debole per il panettone. Per poterselo godere in santa pace, lady Rugani ha quindi avuto un’idea piuttosto astuta, nel giorno dell’Epifania.

Si è alzata di buon mattino e si è tuffata a capofitto in un workout festaiolo, con tutti i crismi, della durata di quasi 2 ore. Tra cardio e pesi ha spazzato via i sensi di colpa ed era pronta, ad allenamento ultimato, a gustarsi il dolce tipico del Natale. E chissà se ne avrà fatto incetta allo stesso modo in cui i suoi follower si sono abbuffati delle sue curve, che nella Instagram Story che ha pubblicato sono protagoniste indiscusse.