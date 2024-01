Il bomber saluta dopo Juventus-Frosinone: ci sono anche le cifre

Calciomercato Juventus, svelati i numeri sulle possibilità di vederlo fuori dalla Juventus. I dettagli dell’operazione.

Intervenuto sul Twitch di ‘Juventibus’, il noto giornalista ‘Momblano’ ha gettato nuova luce sulla possibile partenza dell’attaccante bianconero Moise Kean, suggerendo che il talentuoso attaccante potrebbe trovarsi su una strada diversa nel prossimo futuro.

Momblano ha rivelato che Moise Kean è oggetto di attenzione da parte della Fiorentina, che sembra essere in pole position per accogliere il giocatore in prestito. Nonostante la Juventus non mostri fretta nella gestione di questa trattativa, Momblano ha dichiarato in modo esplicito che, secondo le sue fonti: “Al 51%, a febbraio Kean non farà più parte della rosa bianconera“.

La prospettiva di un prestito sembra essere stata considerata come un’opportunità sia dalla Juventus che dal giocatore stesso. La Fiorentina, con il suo interesse, rappresenta un potenziale destino per Moise Kean, offrendogli la possibilità di giocare con maggiore regolarità e guadagnare preziosa esperienza sul campo. Ci sono anche altre squadre come il Monza, che non sembra convincere il giocatore, e, addirittura si profila anche un ritorno al Psg ma per il momento la strada viola è la più percorribile.

Momblano ha indicato che non c’è alcuna fretta da parte della Juventus nel chiudere la trattativa, suggerendo che il club bianconero potrebbe prendersi il tempo necessario per valutare tutte le opzioni disponibili. Tuttavia, la chiara affermazione del giornalista riguardo alla probabilità del trasferimento di Kean suggerisce che questa potrebbe essere una realtà imminente. La Fiorentina, in cerca di rinforzi in attacco, sembra essere un candidato ideale per ospitare Moise Kean, che avrebbe l’opportunità di contribuire in modo significativo alla squadra viola. Per i tifosi della Juventus, l’eventuale partenza di Kean potrebbe significare una nuova fase nella carriera del giovane attaccante, con la speranza che possa ritornare pronto a brillare nuovamente nel futuro.