Stasera il grande match di Coppa Italia contro il Frosinone: ecco i convocati per la gara scelti da Max Allegri.

Manca, ormai, poco al fischio d’inizio. Questa sera la Juventus di Massimiliano Allegri si gioca un passaggio del turno contro una squadra assolutamente da non sottovalutare che, nel tempo, ha giĂ dimostrato tutto il suo valore, visti anche i giovani in arrivo dalla Juventus in rosa, stiamo parlando, ovviamente del Frosinone di Di Francesco.

I ragazzi, dunque, dovranno metterci massima concentrazione con il solo obiettivo di accedere alla semifinale del torneo. Non sarĂ semplice, certo, ma le possibilitĂ della Juventus dovranno mettersi in mostra a tutti i costi visto che come giĂ anticipato dal tecnico ieri in conferenza stampa, questa sera, i bianconeri giocheranno per vincere.

Juventus-Frosinone: i convocati ufficiali di Allegri

Come si può evincere dagli uomini scelti non ci saranno due pilastri della squadra come Rabiot e Federico Chiesa. I due sono rimasti fuori per problemi giĂ anticipati ieri proprio in conferenza stampa dal mister. La Juventus, però, potrĂ contare sul ritrovato Vlahovic. Nella partita di campionato ha dimostrato di avere il phisique du role per decidere match importanti, vedi partita contro la Salernitana, pertanto, stasera, il bomber serbo potrebbe dare un grande contributo al fabbisogno della Juventus. Tra le ‘sorprese’ spicca anche il ritorno di Alex Sandro, giocatore che cerca un posto da titolare.

Le scelte, come di consueto, verrano fatte piĂą tardi e con la possibilitĂ di dare anche spazio a chi ha giĂ dimostrato, dalla panchina, di dare un ottimo contributo. In porta ci sarĂ l’esperto Perin e adesso bisognerĂ capire chi giocherĂ dietro. Per la formazione ufficiale, dunque, rimanete sintonizzati.