Nuovo centrocampista Juventus: scelta fatta, arriverà a Torino

A tutto Mombolano. Il noto giornalista ha parlato apertamente del mercato bianconero a ‘Juventibus’: i dettagli di quello che ha detto.

In una recente intervista concessa a ‘Juventibus’, sul canale Youtube, il giornalista Momblano ha gettato luce sulle possibili mosse di mercato della Juventus durante la finestra invernale di gennaio, rivelando importanti novità che potrebbero plasmare il futuro della squadra bianconera.

La domanda posta a Momblano riguardava la possibilità di vedere un nuovo centrocampista in bianconero entro il 31 gennaio, e la risposta del giornalista è stata chiara: “Sì“. Momblano ha confermato che la Juventus sta lavorando su alcuni profili e che l’acquisto di Djalo rappresenta solo l’inizio del mercato per il club.

Momblano sicuro: “A gennaio arriva un nuovo centrocampista”

L’acquisizione di Djalo, in procinto di ufficializzazione, segna l’avvio delle operazioni di mercato per la Juventus. Tuttavia, Momblano ha sottolineato che, al momento, non è rilevante focalizzarsi sul nome del nuovo centrocampista in arrivo, ma piuttosto capire le modalità dell’operazione. Il giornalista ha enfatizzato che la Juventus è attualmente concentrata sulla vittoria delle prossime partite, e sarà solo successivamente che si tornerà a parlare in maniera più approfondita del mercato. Momblano ha indicato che la parte più interessante non è tanto il nome del giocatore, quanto piuttosto la dinamica dell’affare e come si svilupperanno le trattative.

Ecco, di seguito, il virgolettato di quello che ha detto proprio a ‘Juventibus’: “Arriva un centrocampista entro il 31 gennaio? Sì. Il mercato inizia con l’acquisto di Djalo. Sul centrocampista ne parlerò quando le cose saranno interessanti, per il momento, la parte interessante non è il nome. È interessante capire se e come. La Juve lavora su alcuni profili. Bisogna vincere le prossime partite poi si ritornerà a parlarne, perché il vero mercato della Juve arriverà dall’ufficialità di Djalo in avanti”. Non ci resta dunque che aspettare ulteriori novità in merito alla questione centrocampista in aggiunta.