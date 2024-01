Colpaccio nerazzurro per la Juventus: la risposta è già arrivata

Calciomercato Juventus, interesse mostrato dai bianconeri per il profilo nerazzurro: tutti i dettagli della possibile operazione.

Conferme arrivano dalle indiscrezioni del noto giornalista ‘Gianluca Di Marzio’: la Juventus è attivamente interessata alle prestazioni sportive di Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, noto come Éderson (24). Tuttavia, l’Atalanta ha ribadito con fermezza la sua volontà di non cedere il centrocampista in questa finestra invernale di calciomercato.

Il sondaggio da parte della Vecchia Signora è stato effettuato, ma l’Atalanta sembra determinata a trattenere il giocatore almeno fino alla fine della stagione. In estate, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare, con la Dea che potrebbe valutare l’ipotesi di cedere Éderson per una cifra che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Lo cedono solo in estate: 35/40 milioni per Éderson

I rapporti tra Juventus e Atalanta sono descritti come ottimi, il che potrebbe aprire la strada a possibili trattative future. Si ipotizza che la Juventus resti in prima fila anche per Teun Koopmeiners, un altro centrocampista che potrebbe rafforzare la rosa bianconera.

La situazione attuale suggerisce che la Juventus sia alla ricerca di rinforzi nel reparto centrale del campo, ma l’Atalanta sta dimostrando una certa resistenza nel lasciar partire Éderson in questa finestra di mercato. Resta da vedere come si evolveranno gli sviluppi nei prossimi mesi e se le due squadre raggiungeranno un accordo per il trasferimento del giocatore brasiliano a fine stagione. Nel frattempo, i tifosi della Juventus dovranno attendere per vedere se nuovi sviluppi avranno luogo nel mercato invernale o se le strategie di calciomercato si sposteranno maggiormente verso la sessione estiva. Non ci resta che attendere, dunque, ulteriori novità in merito alla questione. Intanto la Juventus, ora, si concentra sui propri obiettivi: la Coppa Italia e, ovviamente, il campionato.