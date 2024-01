La Juventus “copia” l’Inter: intesa da 20 milioni di euro

Intesa raggiunta per 20 milioni, ecco cosa sta succedendo nei piani dei bianconeri: tutti i dettagli della situazione.

Come riportato dal Messaggero Veneto – Cronaca di Udine, sembra che l’atteso trasferimento di Samardzic alla Juventus sia ormai alle porte, con un accordo che potrebbe essere formalizzato al momento delle cessioni di Dragusin e Ranocchia.

Le trattative tra le parti coinvolte sono state intense e protratte fino a notte fonda ieri, con un accordo che potrebbe portare il giovane talento a vestire la maglia della Vecchia Signora per i prossimi 5 anni. L’operazione, del valore di 4 milioni di euro come prestito oneroso più ulteriori 16 milioni e bonus successivi, potrebbe essere soggetta a determinate condizioni che garantirebbero ulteriori benefici economici alla Udinese.

Samardzic alla Juventus: affare alle porte

La formula dell’accordo sembra seguire da vicino quella proposta dall’Inter durante la scorsa estate. Tuttavia, in questo caso, Juventus ed Udinese stanno valutando la possibilità di inserire un giocatore da girare in Friuli o di rivedere al rialzo la componente dei bonus, rendendo l’affare più favorevole per entrambe le parti. L’operazione, se andrà a buon fine, rappresenterà un ulteriore rinforzo per la Juventus, che punta a consolidare la sua squadra in vista delle competizioni nazionali e internazionali. Nel contempo, la Udinese potrebbe beneficiare non solo economicamente, ma anche sportivamente, grazie all’inserimento di un nuovo giocatore nel suo organico.

Al momento, l’attenzione è concentrata sulle cessioni di Dragusin e Ranocchia, che potrebbero fungere da chiave per sbloccare definitivamente l’affare. Resta da vedere come evolveranno gli sviluppi nei prossimi giorni e se le due squadre riusciranno a raggiungere un accordo finale che soddisfi entrambe le parti.