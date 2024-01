L’affare che sblocca il mercato della Juventus: Kean rossonero

Calciomercato Juventus, adesso l’opzione a sorpresa potrebbe decidere l’operazione in attacco: i dettagli dell’indiscrezione.

Il Rennes, impegnato nella ricerca di rinforzi in ogni reparto, sembra aver messo nel mirino diversi attaccanti stranieri. Secondo le informazioni fornite da ‘Ouest-France’, uno dei profili seguiti con attenzione è quello del nazionale italiano Moise Kean, attualmente sotto contratto con la Juventus.

I dettagli suggeriscono che la Juventus potrebbe essere disposta a concedere Kean in prestito durante questa finestra di mercato invernale. Le fonti indicano che la trattativa per Moise Kean sarebbe seria, con lo la squadra francese che apprezza il profilo del giovane attaccante italiano. Kean, attualmente in una situazione in cui trova difficoltà a giocare con continuità, potrebbe beneficiare di un prestito per ottenere più spazio e tempo di gioco. Il club francese sembra essere interessato a sfruttare questa opportunità per rafforzare la propria linea d’attacco.

Opzione francese per Kean: c’è il Rennes

Parallelamente, il nome del greco Vangelis Pavlidis, attualmente al AZ Alkmaar, è stato menzionato come un altro possibile obiettivo per lo Stade Rennais. Il club francese sta valutando diverse opzioni e Pavlidis sembra corrispondere alle esigenze della squadra. La Juventus, consapevole della situazione di Kean, sembrerebbe aperta a una soluzione di prestito per il giovane attaccante italiano. Se l’accordo dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un cambiamento significativo per Moise Kean, offrendogli l’opportunità di giocare con maggiore regolarità sotto una nuova guida tecnica.

Per ora, il mercato invernale sta entrando nella sua fase cruciale e i tifosi dello Stade Rennais saranno ansiosi di vedere come si svilupperanno le trattative per assicurarsi rinforzi importanti in attacco. Resta da capire se Moise Kean indosserà la maglia dello Stade Rennais nella seconda metà della stagione.