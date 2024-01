Vlahovic a gennaio: alla Juventus vanno subito 80 milioni

Calciomercato Juventus, adesso il grande club lo segue e potrebbe offrire la cifra monstre di 80 milioni, i dettagli.

Dal portale spagnolo ‘Fichajes’, si parla di una suggestione che potrebbe trovare, presto, conferme. Il club inglese vuole il bomber bianconero e sarebbe disposta a versare una cifra considerevole.

Il Chelsea, in cerca di rinforzi offensivi, sembra aver fissato gli occhi su Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus. In una serie di sviluppi recenti, il club londinese ha rinnovato il suo interesse per l’esplosivo attaccante e potrebbe offrire una cifra davvero importante pur di averlo.

Il Chelsea offre 80 milioni per Vlahovic

Il Chelsea non è l’unico club ad aver messo gli occhi su Vlahovic. Arsenal e Real Madrid sono entrati nella competizione per assicurarsi i servizi dell’attaccante serbo. Questa concorrenza accesa potrebbe innalzare il prezzo finale dell’offerta, ma sembra che il Chelsea sia disposto a fare un passo avanti. L’interesse del Chelsea è così marcato che il consiglio di amministrazione sarebbe disposto a mettere sul tavolo una somma considerevole, intorno ai 80 milioni di euro, per assicurarsi la firma dell’attaccante.

Questo investimento rappresenterebbe un impegno significativo da parte del club londinese per rafforzare la propria linea d’attacco e potrebbe consentire alla Juventus di recuperare gran parte dell’importo originariamente speso per il talentuoso attaccante. Se l’affare andrà in porto, la cessione di Vlahovic potrebbe diventare una delle principali sorprese del mercato. Il Chelsea spera che l’aggiunta di questo attaccante talentuoso possa contribuire a migliorare la performance della squadra nelle competizioni nazionali e internazionali. Il mercato dei trasferimenti si sta animando, e il Chelsea sembra determinato a portare a Londra uno dei talenti emergenti del calcio europeo. Resta da vedere come evolveranno le trattative e se Vlahovic diventerà la nuova stella della formazione di Stamford Bridge. Nel frattempo, i tifosi della Juventus osservano con attenzione, sperando che questo possibile trasferimento possa portare benefici sia in termini finanziari che in termini di rinforzo per la squadra.