Juventus-Sassuolo, recuperano Rabiot e Chiesa: Allegri gongola

Juventus-Sassuolo, in vista della partita casalinga, i due titolari recuperano e saranno a disposizione nel match.

La Juventus riceve notizie positive in vista dell’importante sfida contro il Sassuolo, con Federico Chiesa e Adrien Rabiot in procinto di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Entrambi i giocatori hanno fatto registrare progressi significativi nella loro fase di recupero, sollevando l’entusiasmo tra i tifosi bianconeri. Federico Chiesa, dopo un periodo di assenza dovuto a un problema fisico, ha svolto oggi allenamento con il gruppo. La sua presenza nell’allenamento di squadra è un segnale positivo, suggerendo che il talentuoso attaccante potrebbe essere a disposizione del tecnico Allegri per la sfida contro il Sassuolo.

Ritornano Chiesa e Rabiot

La Juventus conta sulle capacità offensiva di Chiesa e sulla sua versatilità per aumentare le opzioni offensive della squadra. D’altra parte, Adrien Rabiot è atteso per un recupero completo, e la sua partecipazione all’allenamento di domani è un passo avanti significativo. Il centrocampista francese, con le sue abilità tecniche e la sua presenza fisica a centrocampo, potrebbe offrire una solida opzione per Allegri nel corso della partita. Il suo ritorno potrebbe essere particolarmente cruciale considerando l’importanza delle sfide di metà stagione per la Juventus.