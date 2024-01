Calciomercato Juventus, visite mediche programmate: firma nelle prossime ore

Calciomercato Juventus, visite mediche già programmate. La firma nelle prossime ore. Tutti i dettagli dell’operazione.

Il giovane talento Filippo Ranocchia è in procinto di intraprendere una nuova avventura calcistica, e secondo indiscrezioni raccolte da ‘TuttoJuve.com’, il suo trasferimento al Palermo è a un passo dalla conclusione.

Le visite mediche sono programmate nel corso di questo pomeriggio, e l’accordo potrebbe essere ufficializzato con la firma sul contratto entro la serata o al più tardi nella giornata di domani. Filippo Ranocchia, 22 anni, è un prospetto promettente cresciuto nel vivaio della Juventus, ma ora sembra pronto a vestire la maglia rosanero per le prossime cinque stagioni.

Ranocchia va al Palermo: accordo raggiunto

Il passaggio al Palermo rappresenta per il giovane calciatore un’opportunità per accumulare più esperienza e ottenere un ruolo più prominente nella prima squadra. Il trasferimento di Ranocchia è anche un affare economico per la Juventus, che, come confermato più volte, incasserà una somma totale di 4 milioni di euro, a cui potrebbe aggiungersi un bonus di 1 milione. La cessione del giovane talento è parte della strategia della Juventus nel valorizzare i propri giovani giocatori, offrendo loro opportunità di crescita e sviluppo in altri contesti calcistici.

Le visite mediche, tappa fondamentale in ogni trasferimento, sono in corso nel corso di questo pomeriggio e saranno decisive per confermare la buona salute del giocatore e l’idoneità al trasferimento. Successivamente, Filippo Ranocchia si trasferisca in sede per formalizzare la firma sul contratto che lo legherà al Palermo. Il passaggio del giovane talento alla squadra siciliana rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera e un’occasione per dimostrare il suo valore sul campo. I tifosi del Palermo sono ansiosi di vedere cosa il giovane Ranocchia potrà portare alla loro squadra e come contribuirà al progetto in corso.