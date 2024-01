Juventus, Allegri anticipa l’addio: scelto il nuovo allenatore

Calciomercato Juventus, possibile anticipo di addio. Ecco cosa potrebbe succedere nella trattativa: i dettagli della situazione.

La Roma sta attraversando un periodo di crisi che sta mettendo alla prova la pazienza dei tifosi e la fiducia della dirigenza. Mourinho è stato esonerato sulla panchina giallorossa e ora il futuro sembra orientato verso un cambio di guida tecnica, con Antonio Conte in pole position per la prossima stagione.

Ci sarebbero stati contatti diretti sono stati avviati con l’ex commissario tecnico della Nazionale, ma al momento Conte non ha ancora accettato l’offerta della Roma. Dopo la rottura traumatica con il Tottenham e un anno sabbatico, l’allenatore cerca garanzie e non si accontenta di promesse. La proprietà deve anche prendere decisioni sul prossimo direttore sportivo, con il nome di Xabi Alonso che resta in lizza, nonostante il suo attuale contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2025. Nel frattempo, il Milan resta vigile sulle mosse di Conte, mentre il nome dell’allenatore è stato associato anche alla Juventus, nonostante la concorrenza di Thiago Motta, favorito per la successione di Max Allegri. Il tecnico del Bologna, a soli 41 anni, è considerato pronto per guidare una grande squadra europea, e la Juventus sembra essere interessata alle sue idee e alla sua personalità.

Thiago Motta in pole a sostiture Allegri

La situazione del Bologna, tuttavia, potrebbe presto cambiare, poiché il club sta cercando di blindare Thiago Motta senza successo, e sembra destinato a perderlo sul mercato dei top manager. Anche Xavi, dopo le difficoltà con il Real Madrid e le critiche a Barcellona, potrebbe finire sul mercato, con Rafa Márquez come possibile successore.

In conclusione, la Serie A è teatro di molte speculazioni e cambiamenti nell’ambito degli allenatori, e la crisi della Roma è solo uno degli elementi che sta contribuendo a ridefinire il panorama calcistico italiano.