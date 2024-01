Calciomercato Juventus, Vlahovic-Chiesa: svolta definitiva sulla firma

By

Calciomercato Juventus, adesso ci sarebbe la svolta definitiva sulla firma dei contratti dei due top player bianconeri: i dettagli.

Nelle tre occasioni in cui il duo magico formato dai numeri 7 e 9 ha siglato la rete, la Juventus ha trionfato, consolidando una consuetudine di successo che va oltre il terreno di gioco. L’ultima dimostrazione di questa sinergia è arrivata ieri sera, quando la Vecchia Signora ha segnato ben 3 gol, portando a casa la vittoria.

Tuttavia, non è solo in campo che si manifesta la connessione tra il 7 e il 9, ma anche al di fuori, in particolare con l’argomento rinnovo contrattuale, ancora da affrontare. Secondo indiscrezioni raccolte da ‘TuttoJuve.com’ e provenienti da fonti vicine ai bianconeri, sembra che i prolungamenti contrattuali di Federico Chiesa e Dusan Vlahović saranno al centro delle discussioni a fine stagione.

Rinnovo di contratto prossimo: Chiesa e Vlahovic, ci siamo

Attualmente, le parti coinvolte mantengono un contatto costante, ma sembra che la trattativa si sposterà concretamente al termine della stagione calcistica. Nonostante la delicata natura delle questioni contrattuali, ciò che trapela dall’ambiente juventino è una sensazione di tranquillità. Federico Chiesa, il numero 7 che incanta i tifosi con la sua abilità tecnica e il suo spirito combattivo, potrebbe essere al centro di un rinnovo contrattuale che sottolineerebbe il ruolo cruciale che svolge nell’organico di Massimiliano Allegri. Dusan Vlahović, il nuovo numero 9 arrivato a Torino con grande attesa, sta già dimostrando il suo valore in campo, rendendosi un punto fermo per la squadra, già ieri ne abbiamo avuto dimostrazione con una doppietta che ha sancito la partita contro il Sassuolo.

La Juventus, quindi, sembra affrontare il tema dei rinnovi con la serenità di chi sa che ha in casa due gioielli da proteggere. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative e se le performance di Chiesa e Vlahović sul campo influenzeranno positivamente i negoziati. In ogni caso, la tifoseria bianconera può guardare con fiducia a un futuro che vede il 7 e il 9 protagonisti, sia nei momenti di gloria sul terreno di gioco che nei contratti ancora da definire.