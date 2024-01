Colpo last minute: affare Milan-Juventus, ecco la proposta

By

Calciomercato Juventus, c’è una proposta per un colpo last minute con il Milan: ecco cosa potrebbe succedere.

Il calciomercato invernale si anima con la notizia che Moise Kean, attaccante della Juventus, è stato proposto al Milan da parte di alcuni intermediari, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’.

Il giovane attaccante, cresciuto nelle giovanili della Juventus prima di intraprendere diverse esperienze all’estero, e poi ritornato in Serie A, proprio con la Juventus, potrebbe continuare la sua avventura ai vertici ma questa volta con la maglia del Milan, in prestito. Le voci riguardanti la proposta degli intermediari hanno catturato l’attenzione dei tifosi rossoneri, alimentando la speranza di vedere Kean giocare con più continuità in vista degli Europei.

Kean, c’è una nuova possibilità rossonera

Moise Kean è attualmente in bianconero, ma la possibilità di un trasferimento invernale potrebbe dargli nuova linfa ma anche più continuità. La Juventus, detentrice del suo cartellino, sembra essere aperta alla prospettiva di un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento, così da poterlo farlo giocare più spesso, visto che in casa bianconera l’esplosione del giovane talento Yildiz ha cambiato, drasticamente, i piani.

Nonostante la mancanza di dettagli specifici sulla proposta degli intermediari o sulle trattative in corso, l’interesse del Milan per Moise Kean è palpabile. Il calciatore italiano, noto per la sua rapidità, tecnica e capacità di segnare gol, potrebbe rappresentare un’aggiunta significativa all’attacco del club milanese che ha bisogno di un altro bomber offensivo da affiancare a Giroud. Con l’ancora aperta finestra di trasferimento invernale, i tifosi del Milan seguono con attenzione gli sviluppi della trattativa, sperando che Moise Kean possa presto tornare a calcare i campi della Serie A, dopo un perido di fermo e, magari, farlo proprio indossando la maglia rossonera.