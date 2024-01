Penalizzazione UFFICIALE: la sentenza riscrive le sorti del campionato

Arriva la penalizzazione ufficiale, la sentenza, adesso, riscrive le sorti del campionato della squadra: tutti i dettagli.

Il calcio francese è scosso da uno scandalo che coinvolge l’SC Bastia, con la Commissione Disciplinare della Ligue de Football Professionnel (LFP) che ha annunciato mercoledì il ritiro di un punto dal punteggio della squadra. La decisione arriva in seguito a episodi di razzismo e comportamenti violenti da parte dei tifosi durante la 18a giornata di Ligue 2 BKT, in cui l’SC Bastia affrontava il QRM il 16 dicembre 2023.

La situazione è degenerata a causa di commenti razzisti rivolti al corpo arbitrale, portando all’interruzione temporanea della partita. Inoltre, l’uso di dispositivi pirotecnici e il lancio di petardi sull’area di gioco hanno ulteriormente compromesso la sicurezza e il decoro della partita.

Bastia, ritirato un punto alla squadra francese

Dinanzi a una situazione così grave, la Commissione Disciplinare della LFP ha deciso di avviare un’inchiesta dettagliata per esaminare a fondo gli eventi e valutare le responsabilità. Dopo aver letto il rapporto d’indagine, la Commissione ha emesso una decisione senza appello.

La sentenza è stata formulata con la massima severità: l’SC Bastia subirà il ritiro di un punto dalla classifica sportiva della stagione 2023/2024. Questa sanzione non solo colpisce la squadra sul piano sportivo, ma sottolinea anche la gravità degli episodi avvenuti durante la partita in questione. La LFP, insieme al SC Bastia, ora è chiamata a riflettere su come affrontare e prevenire situazioni simili in futuro. Il calcio deve rimanere uno spettacolo sportivo appassionante e inclusivo, e la lotta contro il razzismo e i comportamenti violenti deve essere una priorità per tutti gli attori coinvolti nel mondo del calcio.