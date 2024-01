Il Napoli gela la Juventus: colpo andato a segno, trattativa chiusa

I partenopei mettono un colpo a sorpresa gelando la Juventus e l’altra big internazionael: tutti i dettagli dell’operazione.

Il Napoli ha fatto segnare un altro colpo di mercato, questa volta beffando addirittura il Bayern Monaco per assicurarsi le prestazioni del giovane talento, Popovic. La notizia ha scosso il mondo del calcio, evidenziando l’abilità della dirigenza azzurra nell’acquisire prospetti di grande valore.

Popovic, stellina emergente di soli 18 anni, è giunto a Napoli grazie a un’operazione congiunta con il Frosinone, club in cui il giovane attaccante sarà prestato fino alla fine della stagione. Un accordo che non solo conferma l’interesse del Napoli per i giovani talenti, ma dimostra anche la capacità di operare sinergie per garantire opportunità di gioco ai giocatori emergenti.

Popovic al Napoli: l’hanno preso loro

La trattativa, confermata da ‘iL Corriere dello Sport’, è stata orchestrata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha visto anche altri colpi di scena nel corso di questa settimana. Martedì sono state effettuate le visite mediche per Junior Traore, proveniente dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto. Ieri, invece, è stato il turno di Ngonge, attaccante belga con un audace colpo telefonico notturno dal presidente De Laurentiis.

Il focus del Napoli su giovani promesse è ulteriormente sottolineato dall’acquisto di Popovic, il cui talento è stato messo in mostra nel Partizan Belgrado e nell’Under 17 della Serbia. La concorrenza per il giocatore era notevole, con Milan, Juventus, Bayern Monaco, Manchester City e Bologna interessati alle sue prestazioni. Nonostante la concorrenza agguerrita, Napoli è riuscita a conquistare la firma del giovane talento serbo.