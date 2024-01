Probabili formazioni Lecce-Juventus: doppio ritorno, dilemma Allegri

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus: due giocatori tornano a disposizione di Allegri

La Juventus scenderà in campo domenica alle 20:45 al Via del Mare contro il Lecce, nel posticipo della 21a giornata.

I bianconeri hanno la possibilità di sfruttare l’impegno dell’Inter in Supercoppa a Riyad per prendersi momentaneamente la vetta della classifica e mettere pressione ai nerazzurri. Allegri ritrova Weston McKennie e Federico Gatti che nell’ultimo turno hanno scontato le rispettive squalifiche. Un appuntamento da non sbagliare per i bianconeri che hanno la possibilità di scavalcare temporaneamente i nerazzurri, attualmente avanti di due punti. Una vittoria che aprirebbe un nuovo scenario nel campionato.

Lecce-Juventus, le probabili formazioni: tornano Gatti e McKennie

Entrambi, McKennie e Gatti dovrebbero partire dal primo minuto. A protezione di Szczesny ci saranno anche Bremer e Danilo.

McKennie dovrebbe giocare da mezz’ala insieme a Rabiot e Locatelli. Cambiaso e Kostic si candidano alla titolarità sulle due corsie esterne. Allegri in avanti dovrebbe confermare Kenan Yildiz al fianco di Dusan Vlahovic. Roberto D’Aversa dovrebbe affidarsi al tridente tecnico composto da Oudin, Krstovic e Almqvist per cercare di scardinare la difesa bianconera. Falcone tra i pali e linea a 4 composta da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. Ramadani sarà il metronomo in mezzo al campo, supportato da Kaba e Joan Gonzalez. Di seguito le probabili formazioni.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gonzalez, Ramadani, Kaba, Oudin, Krstovic, Almqvist. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.