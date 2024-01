Calciomercato Juventus, addio al sogno di Giuntoli: offerta record

Scippo dalla Premier League stile Kalvin Phillips: per la Juventus si complica l’assalto al centrocampista della Serie A

Il mercato della Juventus potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello della Premier League e con un club in particolare che già i bianconeri hanno trovato sulla propria strada.

Come raccontato a lungo in questi mesi, il Newcastle si è rivelato l’ostacolo principale per la Juventus nella corsa a Kalvin Phillips. Le Magpies dopo aver perso Sandro Tonali per squalifica sono alla ricerca di un centrocampista di spessore che possa sostituirlo e il britannico del Manchester City rappresenta la prima scelta. Il Newcastle è molto vicino a Phillips ma, qualora dovesse fallire il trasferimento, il club inglese farà un’offerta per il brasiliano dell’Atalanta Ederson, come sottolineato dall’esperto di mercato Ekrem Konur.

Newcastle United will make an offer for Atalanta midfielder Ederson if the transfer of Kalvin Phillips fails.

Juventus, il Newcastle vuole Ederson dell’Atalanta: obiettivo in comune

Ederson piace molto anche alla Juventus che sta cercando un centrocampista con quel tipo di caratteristiche.

Il classe ’99 si è messo in mostra nel calcio italiano con la maglia della Salernitana, dopo il passato al Corinthians, al Cruzeiro e al Deportivo Brasil. Un impatto molto importante con il campionato italiano che gli è valso la chiamata dell’Atalanta. Nello scacchiere di Gasperini è riuscito a guadagnarsi un ruolo di primo ordine, come perno del centrocampo insieme a De Roon. L’allenatore della Dea ha alzato il baricentro di Koopmeiners, proprio per far coesistere l’olandese con Ederson che è diventato indispensabile per i meccanismi del club bergamasco. Dopo una prima stagione di adattamento, quest’anno è salito in cattedra, collezionando già 5 gol e un assist nelle prime 20 partite.

La Dea non fa sconti per i suoi giocatori migliori. In estate ha raccolto ben 80 milioni dalla cessione di Hojlund e circa 20 da quella di Boga. Ad oggi i più richiesti sono Scalvini e Koopmeiners ma adesso anche Ederson sta entrando nel radar di molti club italiani e non. La richiesta è di 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe provare a mettere sul piatto in caso di eventuali cessioni.