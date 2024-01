Vlahovic non si pone limiti: “Ecco cosa è cambiato rispetto all’anno scorso”

Il protagonsita del match ha parlato così nel post gara. Ecco cosa ha detto Dusan Vlahovic ai microfoni di Dazn.

Ormai non si ferma più e questa sera ne ha dato l’ennesima dimostrazione. Ogni partita decisivo e adesso le risposte sul campo sono importanti. Vlahovic è il protagonista offensivo di questa Juventus e i numeri sono dalla sua.

Ecco cosa ha detto il bomber numero 9 dei bianconeri nel post gara di Lecce: “Sono contento perché ho aiutato la squadra, senza di loro non potevo fare tutto questo. Io sono calmo ma sul campo si vedono di più le emozioni e non mi disturba questa cosa. Dovevamo vincere e questo conta, in un campo ostico. Loro sono un ottima avversaria e questa vittoria per noi è stata fondamentale. Juve più forte? Noi non pensiamo all’Inter, pensiamo partita dopo partita poi vediamo quando ci inconteremo. Facciamo passo per passo. Sto bene fisicamente, non ho cambiato niente, lavoro e mi prendo cura del mio corpo. Dormo bene, mangio bene e sto bene in questo momento. Spero di continuare così“.