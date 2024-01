Vlahovic è su tutte le furie: sentenza Marelli, ecco cosa è successo

Vlahovic ha mostrato parecchio dissenso al direttore di gara per l’azione in attacco, ecco cosa è successo in dettaglio.

L’attaccante bianconero su tutte le furie durante un azione di gioco. Il talento serbo, durante un contrasto in area avversaria, ha mostrato dissenso all’arbitro di gara per la decisione presa.

Un contrasto di gioco ruvido ma non punibile con il rigore. Così è stata la decisione presa dal direttore di gara Marelli. La trasferta di stasera sarà una partita che vedrà i bianconeri molto attenti a fare il migliore risultato possibile. Tre punti, stasera, sarebbero fondamentali per la classifica e per raggiungere momentaneamente la vetta della classifica del campionato italiano. Attendiamo di scorpire cosa succederà nei prossimi minuti di gara in questa sfida decisamente ostica per i ragazzi di Allegri.