Voti e pagelle Lecce-Juventus 0-3: Vlahovic show, spunta anche un 4

Lecce-Juventus, questa sera la squadra di Allegri affrontava una difficile trasferta, andiamo a vedere come hanno giocato: i voti.

Stasera la squadra di Allegri affrontava un’altra sfida ostica. La trasferta di Lecce non è mai facile e i pugliesi hanno già dato modo di far vedere tutte le loro potenzialità nello stadio di casa nel corso della stagione.

La Juventus doveva inseguire l’Inter che, momentaneamente in trasferta per la Supercoppa, dovrà recuperare il turno di questa settimana prossimamente. Oggi i ragazzi di Allegri hanno dimostrazione di crederci ancora nella corsa scudetto, con una sfida sofferta ma che ha visto, nuovamente, i bianconeri tionfare in una partita molto importante per la classifica.

Juventus, i voti bianconeri: Vlahovic non si ferma più, seguono McKennie e Bremer

La vittoria contro il Lecce della Juve porta inevitabilmente la firma del bomber serbo. Dusan Vlahovic è stato il grande protagonista dell’incontro. I gol, ma non solo, la sua prestazione è stata eccellente e gli va dunque assegnata la palma di migliore in campo in questa trasferta. La Juventus ha il suo numero 9 e i numeri adesso non mentono più. Il serbo ancora oggi è stato decisivo

Andiamo, dunque, a vedere come hanno giocato i ragazzi di Allegri. Qui di seguito i voti della gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6,5; Gatti 6, Bremer 7, Danilo 6,5; Cambiaso 7 (Alex Sandro S.V), McKennie 7, Locatelli 6, Miretti 4.(Weah 6), Kostic 6 (Illing 6); Yildiz 6,5 (Milik 6), Vlahovic 7,5.