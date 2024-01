Il nuovo Dybala è già della Juventus: 35 milioni ribaltati

Il talento bianconero, adesso, incanta tutti e il suo futuro potrebbe essere già scritto: i dettagli dell’operazione.

Matias Soulé, giovane talento argentino di proprietà della Juventus, continua a stupire nel campionato italiano. La sua ultima impresa, una punizione magistrale contro il Cagliari, ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Un sinistro così preciso da essere definito un “capolavoro”, il nono gol in campionato che consolida la sua posizione di protagonista nel Frosinone. La Juventus segue da vicino le gesta del talento cresciuto nelle giovanili del Velez. La recente punizione impeccabile di Matias Soulé ha confermato la sua abilità e la sua classe nel manipolare il pallone. Un sinistro dal limite dell’area che ha lasciato senza speranza il portiere avversario, diventando il nono gol in campionato per l’argentino in maglia gialloblù. Questo momento di forma straordinario non fa altro che consolidare la reputazione di Soulé come uno dei talenti emergenti più interessanti del calcio sudamericano.

Juve pronta ‘blindare’ Soulé: valore da 30/35 milioni

Il contratto di Soulé con la Juventus scade a giugno 2026, ma i bianconeri hanno un’opzione unilaterale per il rinnovo, probabile da esercitare al termine della stagione. Una firma che serve a blindare il giovane talento argentino, ma anche a tenere aperte le porte per eventuali offerte dall’estero. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 30/35 milioni di euro, una cifra che lo rende ambito anche in Premier League.

La forza economica della Premier League si riflette nelle offerte che potrebbero giungere per Soulé. Il Southampton starebbe già valutando di presentare una proposta di quasi 35 milioni di euro. Tuttavia, il talento argentino potrebbe pensarci due volte prima di accettare una destinazione in seconda divisione inglese, considerando la sua attuale brillante performance in Serie A. Matias Soulé continua a brillare nel panorama calcistico italiano, regalando gioie ai tifosi del Frosinone e attirando l’attenzione di club di prestigio come la Juventus che potrebbe riaverlo con se nella prossima stagione, magari con un posto da titolare. Mentre il futuro del giovane argentino si prefigura brillante, la Serie A e la Premier League si preparano a una possibile asta estiva per assicurarsi le prodezze di questa perla sudamericana.