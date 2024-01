Clamoroso Douglas Costa: visite mediche saltate, accordo in frantumi

Visite mediche saltate, adesso l’accordo sembra essere finito. Tutti i dettagli della situazione relativa al brasiliano.

Il mercato del calcio è spesso teatro di colpi di scena, e l’ultimo capitolo riguarda il trasferimento di Douglas Costa alla squadra turca del Samsunspor.

Secondo quanto riportato da ‘Fabrizio Romano’, rinomato giornalista specializzato nel calciomercato, l’atteso accordo tra il giocatore brasiliano e la squadra turca è naufragato in modo inatteso. Nonostante un accordo verbale fosse stato raggiunto e le visite mediche fossero già state prenotate, l’intera operazione è ora sospesa a causa di una decisione dell’ex ala di Juventus, Bayern Monaco e LA Galaxy.

Salta Douglas Costa al Samsunspor: ora è, di nuovo, libero

Il trasferimento di Douglas Costa al Samsunspor sembrava ormai prossimo a concretizzarsi. L’accordo verbale aveva già gettato le basi per il passaggio del giocatore in Turchia, e le visite mediche erano state programmate per ufficializzare la transizione. Tuttavia, un brusco cambiamento di scenario ha sorpreso tutti coloro che seguivano da vicino questa trattativa. A gettare l’ombra sul trasferimento è stata la decisione di Douglas Costa di ritirarsi dall’accordo precedentemente concordato. Le ragioni di questa inaspettata inversione di rotta non sono ancora chiare, ma la squadra turca del Samsunspor si trova ora a dover riconsiderare le proprie opzioni di mercato alla luce di questa improvvisa interruzione.

Con il fallimento del trasferimento al Samsunspor, Douglas Costa rimane ora un free agent, libero di scegliere la sua prossima destinazione senza legami contrattuali. La sua esperienza con club di alto livello come Juventus e Bayern Monaco, unita alla sua recente parentesi negli Stati Uniti con LA Galaxy, potrebbero renderlo un obiettivo ambito per diverse squadre in cerca di rinforzi. Il trasferimento fallito di Douglas Costa al Samsunspor rappresenta un brusco cambiamento di rotta, lasciando il giocatore brasiliano senza destinazione certa.