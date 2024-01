Calciomercato Juventus, colpo di scena Giuntoli: erede Szczesny nerazzurro

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Tek, si parla di un colpo tutto nerazzurro: i dettagli dell’operazione.

Il mercato invernale è sempre caratterizzato da voci di potenziali movimenti, e la Juventus sembra essere particolarmente attiva nel cercare rinforzi per il proprio organico. Oltre all’interesse nei confronti di Teun Koopmeiners, emerge ora la notizia che il club bianconero sta monitorando anche Marco Carnesecchi dell’Atalanta, portiere classe ’00, per la successione a Wojciech Szczesny nel futuro.

Secondo quanto riportato dal ‘Quotidiano Sportivo’, Carnesecchi sarebbe al vertice della lista dei desideri della dirigenza juventina per il ruolo di portiere nel post-Szczesny. Attualmente Szczesny è il titolare della porta bianconera e, salvo sorprese, dovrebbe rimanere in carica fino alla scadenza del suo contratto, fissata per giugno 2025. La Juventus sembra essere già proiettata verso il futuro e starebbe cercando di costruire una squadra competitiva anche a lungo termine. Marco Carnesecchi, portiere emergente dell’Atalanta, rappresenta una scelta intrigante per i bianconeri. Classe ’00, Carnesecchi ha dimostrato le sue qualità nelle esperienze con la Primavera dell’Atalanta e potrebbe essere pronto per un salto di qualità in una squadra di vertice come la Juventus.

Erede di Szczesny scelto: piace Carnesecchi dell’Atalanta

Il fatto che la Vecchia Signora stia valutando giovani talenti come Carnesecchi potrebbe indicare una strategia volta a costruire una squadra giovane e competitiva per il futuro. Tuttavia, resta da vedere se l’Atalanta sarà disposta a cedere il promettente portiere e a quali condizioni.

Il mercato delle trattative è sempre imprevedibile, e i tifosi della Juventus seguiranno con interesse gli sviluppi di queste voci di mercato. La possibile acquisizione di giocatori come Carnesecchi potrebbe contribuire a plasmare il volto della Juventus per le stagioni a venire, rendendo il mercato invernale ancora più affascinante per i sostenitori bianconeri.