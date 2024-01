Nuovo affare Juventus-Galliani: conoscono già la formula

Calciomercato Juventus, nuova operazione con Galliani, ecco quale sarebbe la, possibile, formula dell’operazione: i dettagli.

Il calciomercato invernale è sempre ricco di trattative e il Monza sembra essere particolarmente interessato al giovane talento della Juventus, Miretti. Tuttavia, secondo fonti di ‘TuttoSport’, la Vecchia Signora sembra disposta a concedere il prestito solo in determinate condizioni.

Il Monza, attualmente in lotta per raggiungere i propri obiettivi in campionato, ha messo gli occhi su Miretti, centrocampista promettente sotto contratto con la Juventus. Tuttavia, la società bianconera sembra essere cauta nel cedere il giovane talento, ponendo una condizione chiave per la sua partenza. Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juventus sarebbe disposta ad aprire alla cessione di Miretti solo nel caso in cui arrivi un nuovo centrocampista a costo zero o quasi.

Miretti al Monza ad una sola condizione: l’arrivo di un altro centrocampista

Questa condizione aggiunge un elemento di incertezza alla trattativa, poiché il Monza ora deve concentrarsi non solo sulla persuasione della Juventus a cedere Miretti in prestito, ma anche sull’identificazione e sul convincimento di un nuovo centrocampista a raggiungere le fila della Vecchia Signora. La volontà della Juventus di proteggere i propri interessi e di assicurarsi un adeguato sostituto per Miretti prima di concederne il prestito evidenzia la strategia oculata della squadra in merito alla gestione del proprio organico.

Il Monza, d’altro canto, potrebbe essere motivato a ottenere il giovane centrocampista per rinforzare la propria rosa in vista della seconda metà della stagione. La capacità di convincere la Juventus ad accettare le condizioni poste potrebbe rivelarsi cruciale per il successo della trattativa. In definitiva, la situazione è dinamica e dipenderà dalla capacità del Monza di soddisfare le richieste della Juventus per garantire il prestito di Miretti. Gli appassionati e gli addetti ai lavori seguiranno con interesse lo sviluppo di questa trattativa nel corso del mercato invernale.