Accordo trovato per l’erede: Juventus a fari spenti sul bomber

La big di Bundesliga sceglie l’erede per sostituire il bomber: la Juventus resta vigile

La Juventus prosegue il suo lavoro di mercato, cercando di sfruttare qualche occasione negli ultimi giorni prima della chiusura.

Nei piani della Juve c’è anche un attaccante che attualmente milita in Bundesliga. Secondo quanto riporta Sky Deutschland è stato trovato l’accordo tra Betis e Bayer Leverkusen per il trasferimento in Germania di Borja Iglesias. Il centravanti, 31 anni, arriverà alle dipendenze del connazionale Xabi Alonso con la formula del prestito con diritto di riscatto che si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Primo in classifica in Bundesliga e ancora imbattuto dopo 27 partite stagionali, contando tutte le competizioni, il Bayer Lerverkusen deve fare i conti con l’infortunio che terrà Victor Boniface indisponibile fino ad aprile. Problemi agli adduttori per l’attaccante nigeriano che prima di fermarsi vantava un impressionante score di 16 reti e 8 assist in 23 partite. I problemi fisici hanno inoltre fatto saltare al nigeriano la Coppa d’Africa, diminuendo anche il suo appeal sul mercato.

Juventus, Boniface out: i bianconeri restano vigili per giugno, il Leverkusen sceglie l’erede

A disposizione di Xabi Alonso c’è anche Patrick Schick, rientrato da un mese dopo un lungo stop che proverà a rimpiazzare il nigeriano, se pur sia davvero complicato visti i suoi numeri della prima parte di stagione.

L’ex Sampdoria e Roma ha ripreso a segnare ma è necessario un ulteriore rinforzo vista la fragilità del ceco. I numeri di Borja Iglesias di questa stagione tuttavia sono poco confortanti: El Panda ha segnato fin qui 2 reti e altrettanti assist in 18 partite, contando tutte le competizioni. Numeri ben lontani dai tornei precedenti, che lo hanno visto quasi sempre in doppia cifra. L’infortunio di Boniface ha complicato il percorso del Leverkusen ma il suo nome rimane ancora sotto i riflettori per la Juventus che proverà comunque a monitorare la sua situazione.