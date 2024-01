Calciomercato Juventus, affare in serbo: Giuntoli l’ha fatto ancora

Interesse ormai dichiarato e, adesso, Giuntoli sembra avere in serbo un’altra sorpresa: i dettagli dell’operazione.

La Juventus è pronta ad intensificare la sua presenza sul mercato, concentrando la sua attenzione su un obiettivo dichiarato.

Secondo le ultime informazioni provenienti da ‘cmdotcom’, la Vecchia Signora è in contatto diretto con l’entourage di Samardzic e, non solo, sta dialogando anche con l’Udinese, dimostrando un chiaro interesse per il talento serbo-tedesco. Il centrocampista è attualmente in forza all’Udinese, ma sembra che la Juventus sia pronta a giocare un ruolo attivo per assicurarsi i suoi servigi già durante questa sessione di mercato. La situazione è in rapida evoluzione, e i bianconeri sembrano essere in prima fila per sondare la possibilità di aggiungere il talentuoso Samardzic alla loro rosa.

Samardzic è ormai un obiettivo concreto: scacco matto Giuntoli

Il centrocampista serbo-tedesco è considerato una delle promesse più interessanti del calcio europeo, e la sua versatilità e abilità tecnica lo rendono un obiettivo allettante per numerosi club. La Juventus, con la sua tradizione di valorizzare giovani talenti, sembra determinata a essere una delle protagoniste nelle trattative per Samardzic. Il contatto con l’Udinese suggerisce che le discussioni siano già in corso, e il club bianconero potrebbe essere in procinto di avanzare con un’offerta ufficiale. La competizione sul mercato è sempre agguerrita, ma la Juventus sembra decisa a fare di tutto per assicurarsi le prestazioni del promettente centrocampista.

I tifosi della Juventus seguiranno con grande interesse gli sviluppi di questa trattativa, sperando che il club riesca a portare a termine con successo l’operazione per Samardzic. La prospettiva di vedere un nuovo talento emergere nella squadra bianconera potrebbe aggiungere un elemento entusiasmante al prosieguo della stagione.