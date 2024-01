Il Milan lo strappa alla Juventus: annuncio DAZN, blitz immediato

Calciomercato Juventus, il Milan appare in pole per la trattativa, ecco cosa succederà nell’operazione in corso.

Il mercato invernale della Serie A continua a tenere alta la tensione, con notizie che rivelano l’interesse del Milan per il centrocampista spagnolo Javi Guerra del Valencia. Secondo le informazioni fornite da ‘Orazio Accomando’ da DAZN, i rossoneri avrebbero effettuato un sondaggio per valutare la possibilità di portare il giocatore a Milano già durante questa finestra di trasferimenti.

Tuttavia, gli sforzi del Milan sembrano incontrare resistenza da parte del Valencia, che, stando alle fonti, non sarebbe intenzionato a privarsi di Javi Guerra a gennaio. La trattativa sembra quindi più probabile durante la finestra di mercato estiva, quando le squadre avranno più tempo per pianificare e concludere gli affari.

Javi Guerra al Milan: lo vogliono subito

Accomando sottolinea che, nonostante le difficoltà dell’operazione invernale, il Milan sarebbe comunque intenzionato a fare un tentativo per assicurarsi le prestazioni del centrocampista spagnolo già nei prossimi mesi. L’interesse dei rossoneri sembra essere solido, ma la palla è ora nel campo del Valencia, che dovrà decidere se cedere il giocatore prima del previsto o trattenere il proprio asset per il resto della stagione. L’operazione è stata definita “difficile” da Accomando, ma il Milan sembra intenzionato a non mollare facilmente. Sebbene la finestra di trasferimenti invernale presenti sfide logistiche e temporali, i dirigenti del club italiano potrebbero tentare di trovare un accordo con il Valencia.

In ogni caso, sembra che il Milan sia in pole position per acquisire Javi Guerra durante la finestra di mercato estiva, quando la trattativa potrebbe essere più favorevole per entrambe le parti. I tifosi rossoneri seguiranno con interesse gli sviluppi di questa vicenda, sperando in un arrivo che possa rafforzare ulteriormente la rosa del Milan.