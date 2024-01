Nuovo Pogba alla Juventus: l’annuncio chiude il sipario

Juventus, il punto di Fabrizio Romano sul centrocampista: “Nulla di concreto per gennaio, solo sondaggi”

A una settimana dalla chiusura della sessione invernale è complicato pensare a un super colpo di mercato da parte della Juventus che deve tenere a bada i bilanci dopo le recenti vicissitudini extra-campo e non farà follie.

Allegri si è detto soddisfatto della sua rosa ma è evidente che un tassello in più a centrocampo non dispiacerebbe all’allenatore toscano che deve fronteggiare una seconda parte di campionato impegnativa, per cercare di tenere testa all’Inter nella corsa scudetto. Uno dei nomi che continua a tenere banco è quello del gioiello classe 2001 Manu Koné, seguito da vicino anche da alcuni club di Premier League.

Juventus, il punto su Manu Konè: Liverpool avanti a tutti, la rivelazione di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha rivelato che il centrocampista francese classe 2001 Manu Koné possa lasciare il Borussia Monchengladbach in estate.

Da tempo è nel mirino della Juventus, ma anche di Newcastle e Liverpool che sono in pressing su di lui. Di recente anche Football Transfer ha confermato il forte interesse dei Reds per Manu Koné. “La situazione su Manu Kone è diventata un po’ tranquilla, ma l’interesse è ancora lì”, ha detto Romano a CaughtOffside. “Sembra che non ci sia nulla di concreto per gennaio. Ovviamente molti top club lo stanno monitorando, anche club provenienti da Francia, Germania, Italia, Inghilterra, ma per ora si tratta solo di scouting, non ci sono trattative concrete in corso e penso che una mossa estiva sia più realistica”.

Ad oggi il Liverpool resta in prima linea per il centrocampista ma senza aver ancora affondato il colpo. Per la Vecchia Signora resta una suggestione ma senza basi concrete. Il suo valore di mercato, però, si è abbassato, anche alla luce delle recenti prestazioni del Gladbach.