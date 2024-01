Il Chelsea infrange i sogni della Juventus: Giuntoli saluta il suo pupillo

Due rivali per la Juventus nella corsa al bomber della Bundesliga: West Ham e Chelsea a capofitto per l’attaccante

La caccia all’attaccante è iniziata e la Juventus ha scelto uno dei suoi primi obiettivi che, però, dovrà contendersi con due big della Premier League.

La lista delle squadre interessate a Victor Boniface si allunga. Il centravanti nigeriano è alle prese con un infortunio che non gli ha permesso di partecipare alla Coppa d’Africa dove avrebbe potuto fare coppia con Osimhen. Indisponibile fino ad aprile: problemi agli adduttori per l’attaccante nigeriano. La prima parte di stagione di Boniface con il Bayer Leverkusen è stata decisamente sorprendente. In 16 partite di Bundesliga ha collezionato 10 gol e 7 assist, timbrando il cartellino altre 6 volte tra Europa League e Coppa di Germania. Un totale di 16 reti nella prima parte che gli è valsa le attenzioni di numerosi club, sia inglesi che italiani. La Juventus è la principale pretendente tra i club di Serie A e, in caso di addio di uno tra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic a giugno, si fionderebbe proprio sull’ex Union SG.

Juventus, West Ham e Chelsea nella corsa a Boniface

Come riportato da Football Transfer, però, nella corsa a Boniface si sarebbero inseriti due club di Premier, West Ham e Chelsea.

Nessuno dei due club presenterà un’offerta concreta prima della chiusura della sessione invernale. Il Leverkusen è primo in campionato e si sta giocando a tutti gli effetti il titolo, di conseguenza sarebbe folle lasciare andare Boniface in questi ultimi giorni di mercato. Il bomber nigeriano ha un contratto fino al 2028 con il club tedesco ma il Leverkusen intende accontentare il giocatore, qualora spingesse per partite. La richiesta di partenza è di 40 milioni di euro ma l’eventuale vittoria del campionato in Germania potrebbe aumentare a dismisura il suo valore.