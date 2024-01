Sta facendo impazzire Giuntoli: erede Allegri, scelta Juve confermata

Aggiornamenti sul futuro della Juventus: scelto l’erede di Allegri. Arriva la conferma sulla decisione di Cristiano Giuntoli, riguardo il prossimo tecnico dei bianconeri.

C’è un tecnico che sta facendo impazzire Cristiano Giuntoli. Dopo le anticipazioni di Juvelive.it, arriva un nuovo indizio che avvalora la tesi. Adesso toccherà al direttore sportivo dei bianconeri trovare la formula giusta per sbloccare l’affare. Ecco il nome del prescelto, pronto a sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri.

Valutazioni in corso, in casa Juve, riguardo il futuro del club bianconero. Il nuovo ciclo è già iniziato con la scelta della società di puntare su Cristiano Giuntoli che anche grazie al lavoro di Manna e dell’area scouting, è riuscito a raggiungere gli obiettivi di calciomercato. Alla base del nuovo progetto tecnico c’è la valorizzazione dei giovani talenti oltre al rispetto del budget e all’abbassamento del monte stipendi. Su questi pilastri si muove il direttore sportivo bianconeri che, in questi mesi, ha costruito un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri. Il tecnico, protagonista fino a questo momento di una stagione super, è stato in grado di rispettare le linee della società mettendo in evidenza i tanti giovani presenti nell’organico bianconero.

Juventus: quale futuro per Allegri? La posizione di Giuntoli

L’esplosione di Yildiz così come la conferma di Miretti e Iling Junior, sono merito di Allegri che con la Juventus ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Su di lui continuano a circolare voci di calciomercato con un addio anticipato al termine di questa stagione. Intanto, ecco il nome del possibile sostituto di Allegri alla Juventus.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Juventus, riportate anche dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, c’è già un primo candidato per la panchina dei bianconeri. Nella short list di Giuntoli c’è un giovane promettente in cima alla lista dei desideri, in caso d’addio di Allegri. La volontà del dirigente è quella di nominare come nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta. Un ribaltone che potrebbe avvenire la prossima stagione, visto che l’ex centrocampista quasi sicuramente lascerà Bologna e non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Da capire le intenzioni di Allegri che, in caso di vittoria dello Scudetto o Coppa Italia con secondo posto in campionato, potrebbe anche decidere di chiudere in anticipo la sua avventura in bianconero. Sta di fatto che per Giuntoli Thiago Motto è il profilo ideale per sostituire Allegri alla Juventus.