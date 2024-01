Calciomercato Juventus, è fatta: contratto depositato

Contratto depositato, ora, l’operazione può considerarsi conclusa. Tutti i dettagli dell’operazione in entrata.

La Juventus continua a proiettarsi verso il futuro, concentrando gli sforzi sulla crescita del settore giovanile. In una giornata intensa, il 30 gennaio, il giovane talento argentino Francisco Barido è giunto in Italia per sottoscrivere un contratto con la Vecchia Signora. Allo stesso tempo, Pedro Felipe, altro prospetto promettente, è arrivato a Malpensa per le visite mediche in vista della firma ufficiale.

La redazione della Juventus ha confermato l’arrivo di Francisco Barido, trequartista classe 2008, che ha compiuto sedici anni. Accompagnato dalla famiglia, il giovane argentino ha completato le visite mediche e ha formalizzato il suo legame con la Juventus firmando il contratto. Questo rappresenta un passo significativo nel piano della Juventus di investire nel talento giovane e promettente.

Juventus, chiusa l’operazione Barido

Ma la giornata non è stata dedicata solo a Barido. Pedro Felipe, altro giovanissimo talento che ha catturato l’attenzione dei talent scout della Juventus, è giunto in Italia nella stessa giornata. Dopo l’arrivo a Malpensa, si è diretto verso Torino per sottoporsi alle visite mediche, passo fondamentale prima della firma del contratto. Il classe 2004 dovrebbe ufficializzare il suo ingresso nella famiglia juventina nelle prossime ore.

L’attenzione del club bianconero al futuro è evidente, con l’obiettivo di costruire una base solida di giovani talenti pronti a crescere nel contesto della Juventus. Il lavoro sul settore giovanile rimane una priorità per il club, che continua a cercare e sviluppare prospetti promettenti come Barido e Pedro Felipe. L’ufficialità di queste nuove acquisizioni dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore, alimentando l’entusiasmo dei tifosi juventini per ciò che il futuro potrebbe riservare alla loro squadra del cuore.