Operazione saltata, ecco perché il giocatore non andrà più in Spagna, i dettagli del mancato accordo nella trattativa.

Nelle ultime ore, il calciomercato ha vissuto una svolta inattesa per Moise Kean, il quale, dopo l’annuncio di un possibile trasferimento all’Atletico Madrid, ha visto saltare definitivamente l’accordo.

Nonostante questo imprevisto, le voci sul futuro del giocatore con la Juventus restano aperte, con la possibilità che possa lasciare la squadra bianconera entro la chiusura della finestra di mercato come dicono da ‘Sky Sport’.

Kean all’Atletico salta definitivamente

L’entusiasmo per il trasferimento di Kean all’Atletico Madrid era palpabile, ma sembra che ci siano stati degli ostacoli insormontabili che hanno portato al fallimento dell’operazione. Mentre l’Atletico Madrid cerca alternative per rinforzare il proprio reparto offensivo, la Juventus si trova ora a valutare le opzioni rimaste per il futuro di Kean. Secondo le informazioni provenienti da ‘Sky Sport’, non è escluso che Moise Kean possa ancora lasciare la Juventus entro la fine della finestra di mercato. Questa situazione potrebbe aprire la porta a nuove trattative o consentire al giocatore di esplorare altre opportunità in un contesto diverso.

Il futuro di Kean con la Juventus è ora avvolto dall’incertezza, e la tifoseria bianconera resta in attesa di aggiornamenti sul destino del giovane attaccante. La finestra di mercato è un periodo dinamico e ricco di colpi di scena, e l’evoluzione della situazione di Kean sarà sicuramente al centro dell’attenzione nei prossimi giorni. Resta quindi da vedere se altre squadre si mostreranno interessate a Moise Kean e se nuove prospettive si apriranno prima della chiusura del calciomercato.