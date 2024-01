La Juventus lo ha mollato: ritorno last minute in Serie A

La Juventus, adesso, chiude le porte e sembra aver mollato l’idea di riaverlo. Tutti i dettagli sulla situazione relativa al giocatore.

L’inequivocabile avvicinamento di Carlos Alcaraz alla Juventus sembra avere conseguenze dirette sul possibile ritorno di Federico Bernardeschi a Torino.

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, il centrocampista classe 1994 attualmente in forza ai Toronto FC potrebbe vedere compromesse le sue speranze di rientrare nella squadra bianconera, aprendo però la strada a un possibile ritorno in Serie A, con la Roma che sta seguendo da vicino la situazione.

Non ritorna alla Juve: Bernardeschi bis non si farà

Bernardeschi, reduce dall’esperienza canadese con i Toronto FC, sembrava inizialmente destinato a un possibile ritorno alla Juventus. Tuttavia, l’arrivo imminente di Alcaraz, giovane talento argentino, sembra aver ridotto le prospettive di Bernardeschi di trovare spazio nell’organico bianconero.

La Roma, da parte sua, sembra interessata all’idea di portare Bernardeschi nella Capitale, ma con una condizione. Secondo le fonti, il club giallorosso potrebbe rivolgere la sua attenzione all’ex bianconero solo nel caso in cui non riuscisse a concludere l’acquisto di Baldanzi dall’Empoli durante la finestra di mercato invernale. Questa situazione crea un’incertezza nel futuro immediato di Bernardeschi, con la Roma che potrebbe rappresentare una valida alternativa nel caso in cui l’opzione Juventus diventasse meno probabile. Il giocatore, desideroso di fare il suo ritorno in Serie A, potrebbe quindi valutare attentamente le prossime mosse di entrambi i club prima di prendere una decisione definitiva sulla sua destinazione futura. Il mercato invernale riserva sempre sorprese, e la situazione di Bernardeschi rimane aperta a diverse possibilità. I tifosi della Juventus e della Roma seguiranno con interesse gli sviluppi nelle prossime settimane, mentre il calciatore stesso è chiamato a valutare attentamente le opportunità che si presenteranno nel suo percorso calcistico.