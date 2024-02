Via libera al grande ex: la Juventus lo cede in prestito

Calciomercato Juventus, ora ci sarebbe già il via libera per il colpo, ecco come cambiano le carte in tavola: i dettagli.

Il mercato delle trattative calcistiche riserva sempre colpi di scena, e l’ultimo riguarda una sorprendente operazione tra la Juventus e il Granada. Mentre il club spagnolo sembrava interessato al giovane talento italiano Gaetano, si è invece scatenata una trattativa per portare in Liga Nonge, centrocampista classe 2005 già esordito in Serie A con la maglia bianconera.

L’affare, secondo l’indiscrezione di ‘Pedullà’, sottolinea che il Granada ha messo in campo uno sforzo significativo per assicurarsi il giovane prospetto della Juventus. Nonostante l’interesse di altri club, tra cui il Cagliari, il Granada sembra essere in pole position per chiudere l’affare.

Nonge al Granada: vogliono bianconero

Joseph Nonge, classe 2005, ha già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori per le sue prestazioni promettenti, nonostante la sua giovane età. La Juventus, conscia del potenziale del giocatore, sembra aver dato il via libera all’operazione, ritenendo che una parentesi in Spagna possa essere benefica per la sua crescita e maturazione calcistica. L’operazione è descritta come in uno stato avanzato, con pochi dettagli che separano Nonge dal trasferimento al Granada. La notizia ha colto di sorpresa gli appassionati di calcio, che si aspettavano sviluppi diversi sul fronte del mercato invernale.

La Juventus, tradizionalmente attenta alla gestione del proprio vivaio, sembra aver valutato positivamente l’opportunità di far crescere Nonge all’estero, offrendogli l’occasione di maturare in una squadra competitiva come il Granada. La Liga spagnola, nota per il suo stile di gioco tecnico e tattico, potrebbe rappresentare una palestra ideale per il giovane centrocampista. Mentre la notizia continua a destare curiosità e interesse, resta da vedere come si svilupperanno gli ultimi dettagli dell’operazione e quando sarà annunciato ufficialmente il trasferimento di Joseph Nonge al Granada. Gli appassionati di calcio rimangono in attesa di ulteriori sviluppi su questa inaspettata mossa di mercato.