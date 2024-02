Dal rossonero alla Juventus: all in Giuntoli, ecco l’offerta segreta

Offerta fatta, adesso, dunque, la situazione in entrata potrebbe cambiare: i dettagli di quello che è successo.

Con l’occhio già rivolto al mercato estivo, la Juventus ha recentemente tentato di assicurarsi le prestazioni promettenti di Daouda Traoré, giovane centrocampista classe 2006 di proprietà del Nizza.

Stando a Romeo Agresti, infatti, la Vecchia Signora ha formulato un’offerta per il talentuoso giocatore, ma i francesi hanno risposto con un secco rifiuto. Il diciassettenne Daouda Traoré è entrato nel radar della Juventus, attirando l’attenzione del club italiano per le sue doti nel centrocampo e il suo potenziale futuro. Tuttavia, nonostante gli sforzi della Juventus nel cercare di assicurarsi il giovane talento, il Nizza ha respinto l’offerta, dimostrando la determinazione a mantenere Traoré sotto la propria ala.

Offerta per Daouda Traoré: l’enfant prodige del Nizza

Il centrocampista francese, classe 2006, è già oggetto di interesse da parte di diverse squadre, grazie alle sue abilità tecniche e alla maturità dimostrata nonostante la giovane età. La Juventus, nonostante il rifiuto iniziale, sembra intenzionata a non abbandonare la pista Traoré, con l’intenzione di continuare a monitorare da vicino le sue prestazioni e lo sviluppo della situazione. L’interesse della Juventus verso giovani talenti come Daouda Traoré rientra nella strategia di costruzione del futuro della squadra, puntando su giocatori emergenti con un potenziale di crescita significativo. Il club bianconero, noto per la sua tradizione di sviluppare giovani talenti, potrebbe vedere in Traoré un elemento chiave per il rinnovamento della rosa.